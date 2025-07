Exposition « 1939 Ligné dans la tourmente, 1945 la liberté retrouvée » Journées Européennes du Patrimoine Ligné

Exposition « 1939 Ligné dans la tourmente, 1945 la liberté retrouvée » Journées Européennes du Patrimoine

Espace Culturel Le Préambule Ligné Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20

Venez redécouvrir l’histoire de Ligné durant la 2nd Guerre Mondiale

L’association Racines et Patrimoine, avec l’appui de l’U.N.C de l’O.N.A.C et du Musée de la Résistance de Châteaubriant, organise une grande exposition souvenir le 20 septembre à l’Espace Culturel le Préambule ! .

Espace Culturel Le Préambule Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire racinespatrimoine.ligne44@gmail.com

English :

Come and rediscover the history of Ligné during WW2

German :

Entdecken Sie die Geschichte von Ligné während des 2

Italiano :

Venite a riscoprire la storia di Ligné durante la 2a Guerra Mondiale

Espanol :

Venga a redescubrir la historia de Ligné durante la 2ª Guerra Mundial

