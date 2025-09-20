Exposition 1945-2025 La Maison du patrimoine Le Grand-Bornand

non accessible aux personnes à mobilité réduite, animaux non acceptés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

A l’occasion des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette exposition, réalisée en collaboration avec la Commune du Grand-Bornand, propose une rétrospective sur les prisonniers de guerre bornandins, à la lumière des archives départementales.

La Maison du patrimoine 305 route de la patinoire, 74450 Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand 74450 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 02 79 18 https://www.legrandbornand.com/la-maison-du-patrimoine.html Authentique maison et véritable modèle de l’architecture rurale du XIXe siècle, la Maison du patrimoine est le témoin des traditions et des savoir-faire qui forgent l’identité du Grand-Bornand. Parkings à proximité.

