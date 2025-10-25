Exposition 1950 + 75 = 2025 Fort de Tourneville Le Havre

Exposition 1950 + 75 = 2025 Fort de Tourneville Le Havre samedi 25 octobre 2025.

Exposition 1950 + 75 = 2025

Fort de Tourneville 55 Rue du 329ème RI Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-11-02 18:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Échanger avec d’autres plasticiens, d’autres pays ou du même pays, pour un enrichissement mutuel, semble être une évidence. Peut-être pas pour tout le monde. Il y a, cependant, suffisamment de créateurs en tout genre pour que de tels projets puissent exister. C’est donc ce qui a été fait en réalisant des expositions allers-retours avec différents pays.

Initiés par Yvan Le Soudier, ces échanges ont commencé en 2016 et se sont terminés en 2022. Ils ont eu lieu avec 12 pays. En 2024, ce sont 16 pays (18 artistes) qui se sont réunis pour travailler ensemble et exposer. Cette année 2025, l’idée ou l’envie de base est toujours la même: faire se rencontrer les gens.

Mais il y a une particularité tous les participants ont 75 ans. Et elles et ils bossent toujours.

Vernissage le 25 octobre à partir de 18h .

Fort de Tourneville 55 Rue du 329ème RI Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie

English : Exposition 1950 + 75 = 2025

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition 1950 + 75 = 2025 Le Havre a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie