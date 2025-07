Exposition 1985/2025 40 ans de création au Théâtre des Ilets Espace Boris Vian Montluçon

Exposition 1985/2025 40 ans de création au Théâtre des Ilets

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : Vendredi 2025-09-20

fin : 2025-12-17

2025-09-20

Pendant plusieurs mois, nous avons exploré les archives du théâtre des Îlets, afin d’imaginer et réaliser cette exposition-voyage qui vous invite à cheminer à travers 40 ans de vie artistique et de création.

English :

Over a period of several months, we explored the archives of the Théâtre des Îlets, in order to design and produce this travelling exhibition, which invites you to take a journey through 40 years of artistic and creative life.

German :

Mehrere Monate lang haben wir die Archive des Théâtre des Îlets durchforstet, um diese Reiseausstellung zu konzipieren und zu realisieren, die Sie dazu einlädt, durch 40 Jahre künstlerisches Leben und Schaffen zu reisen.

Italiano :

Per diversi mesi abbiamo esplorato gli archivi del Théâtre des Îlets per progettare e realizzare questa mostra itinerante, che invita a compiere un viaggio attraverso 40 anni di vita artistica e creativa.

Espanol :

Durante varios meses, hemos explorado los archivos del Théâtre des Îlets para diseñar y producir esta exposición itinerante, que le invita a realizar un viaje a través de 40 años de vida artística y creativa.

