[Exposition] 200 ans de la ligne Dieppe-Newhaven Espace Dieppe Ville d’Art et d’Histoire Dieppe

Espace Dieppe Ville d'Art et d'Histoire 2 Boulevard Maréchal Joffre Dieppe Seine-Maritime

Début : Vendredi 2025-08-16

fin : 2025-09-25

2025-08-16

De Dieppe à Newhaven, de la côte normande à la côte britannique, un trajet existe et cela depuis deux siècles !

Cette liaison maritime au rôle économique, touristique et culturel fort est devenue majeure au fil des générations et mérite d’être racontée. Venez découvrir à travers une exposition immersive et passionnante, les témoignages, objets de collections et archives inédites d’une traversée pleine d’histoires !

Retrouvez à Dieppe cet hommage au 200 ans d’un projet visionnaire devenu l’une des activités fortes de la ville.

Espace Dieppe Ville d'Art et d'Histoire 2 Boulevard Maréchal Joffre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 60 00

[Exposition] 200 ans de la ligne Dieppe-Newhaven

From Dieppe to Newhaven, from the Normandy coast to the British coast, a route has existed for two centuries!

This maritime link, with its strong economic, tourist and cultural role, has become a major one over the generations, and deserves to be told. Come and discover, through an immersive and fascinating exhibition, the testimonies, objects from collections and unpublished archives of a crossing full of stories!

Join us in Dieppe for this tribute to the 200th anniversary of a visionary project that has become one of the town?s key activities.

German :

Von Dieppe nach Newhaven, von der normannischen Küste zur britischen Küste, gibt es eine Strecke, und das seit zwei Jahrhunderten!

Diese Seeverbindung mit ihrer starken wirtschaftlichen, touristischen und kulturellen Rolle hat sich im Laufe der Generationen zu einem wichtigen Thema entwickelt und verdient es, erzählt zu werden. Entdecken Sie in einer immersiven und spannenden Ausstellung die Zeugnisse, Sammlerstücke und unveröffentlichten Archive einer Überfahrt voller Geschichten!

Erleben Sie in Dieppe diese Hommage an das 200-jährige Jubiläum eines visionären Projekts, das zu einer der wichtigsten Aktivitäten der Stadt geworden ist.

Italiano :

Da Dieppe a Newhaven, dalla costa normanna a quella britannica, c’è una rotta che esiste da due secoli!

Questo collegamento marittimo ha svolto un importante ruolo economico, turistico e culturale nel corso delle generazioni e merita di essere raccontato. Venite a scoprire una mostra coinvolgente e affascinante di testimonianze di prima mano, oggetti da collezione e archivi inediti di una traversata ricca di storie!

Venite a Dieppe per rendere omaggio ai 200 anni di un progetto visionario che è diventato una delle attività principali della città.

Espanol :

De Dieppe a Newhaven, de la costa normanda a la británica, ¡hay una ruta que existe desde hace dos siglos!

Este enlace marítimo ha desempeñado un importante papel económico, turístico y cultural a lo largo de las generaciones, y merece ser contado. Venga a descubrir una exposición envolvente y fascinante de testimonios de primera mano, objetos de coleccionista y archivos inéditos de una travesía llena de historias

Venga a Dieppe para rendir homenaje a los 200 años de un proyecto visionario que se ha convertido en una de las actividades clave de la ciudad.

