Exposition 200 ans de la ligne Dieppe-Newhaven Saint-Nicolas-d’Aliermont

Exposition 200 ans de la ligne Dieppe-Newhaven

48 Rue Édouard Cannevel Saint-Nicolas-d’Aliermont Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-21

À l’occasion des 200 ans de la ligne maritime Transmanche, découvrez une exposition passionnante sur l’histoire de cette traversée emblématique entre la Normandie et l’Angleterre.

Tiers lieu, 199 rue de Milan, Saint-Nicolas d’Aliermont

Gratuit

Informations 02 79 33 00 66 ou culture@mairie-sna.fr .

