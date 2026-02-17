Exposition « 200 photographies pour 200 ans d’histoire » Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-25 09:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, les Archives départementales de Loire-Atlantique présentent une exposition-installation immersive réunissant 200 photographies issues de leurs fonds et collections. Laissez-vous transporter à travers les époques, les regards et les imaginaires de leurs autrices et auteurs.???? En savoir plusÀ découvrir du 15 septembre au 18 décembre 2026, les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h, le mardi de 13h30 à 18h. Ouverture exceptionnelle de 14h30 à 18h les samedi 19 et dimanche 20 septembre, dans le cadre des Journées européennes du matrimoine et du patrimoine.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/200-photographies-pour-200-ans-d-histoire/c_49370



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