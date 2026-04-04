Exposition 2026-2027 « Les grandes époques de la Mode », Conservatoire des Broderies de Lunéville François-Remy, Lunéville

Exposition 2026-2027 « Les grandes époques de la Mode » 4 avril 2026 – 19 mars 2027 Conservatoire des Broderies de Lunéville François-Remy Meurthe-et-Moselle

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T14:30:00+02:00 – 2026-04-04T17:30:00+02:00

Fin : 2027-03-19T14:30:00+01:00 – 2027-03-19T17:30:00+01:00

En cette saison 2026-2027, nous vous proposons de plonger au cœur de différentes époques qui ont fait la gloire et la renommée des Broderies de Lunéville.

Vous retrouverez les périodes des années 1890 avec ses robes corsetées, des années 1920 « les Années Folles » avec la célèbre coupe à la garçonne, des années 1950 où le glamour règne, et des années 1980 que le Disco fait scintiller !

Plus flamboyantes les unes que les autres, nous vous offrons un tour d’horizon de la Mode à travers le temps.

Le tout agrémenté de nouvelles robes Haute Couture Christian LACROIX, BALMAIN, Guy LAROCHE et Karl LAGERFELD.

Vous y découvrirez des robes de Haute Couture de grandes Maisons : Thierry MUGLER, Pierre CARDIN, Stéphane ROLLAND, Eymeric FRANCOIS, Denis DURAND Couture, Dominique SIROP.

Conservatoire des Broderies de Lunéville François-Remy Château de Lunéville Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03-83-74-48-13 http://www.broderie-luneville.com Tout au long de l’année, nous vous accueillons pour venir découvrir la Broderie de Lunéville au sein du Conservatoire des Broderies de Lunéville François-Remy, au Château de Lunéville.

Vous y trouverez de splendides robes brodées selon la méthode du crochet de Lunéville, patrimoine inestimable de notre savoir-faire français.

Nos deux broderies de Lunéville vous y sont présentées :

La Broderie au Point de Lunéville, reconnue au Patrimoine Culturel Immatériel depuis 2020.

La Broderie perlée paillettée de Lunéville, broderie de la Haute Couture.

Nous vous accueillons tous les jours sauf le mardi, en après midi, de 14h30 à 17h00 (novembre à mars) et de 14h30 à 17h30 (avril à octobre).

La visite du Musée est libre. Le Conservatoire des Broderies de Lunéville se situe au Château de Lunéville, dans les communs sud.

En cette saison 2026-2027, nous vous proposons de plonger au cœur de différentes époques qui ont fait la gloire et la renommée des Broderies de Lunéville.

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