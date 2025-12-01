Exposition 25 ans d’acquisition Mulhouse

Exposition 25 ans d’acquisition

4 place Guillaume Tell Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-26 2025-12-28 2026-01-02 2026-04-04 2026-04-07 2026-05-02 2026-05-09

L’enrichissement des collections fait partie des missions d’un musée. Les biens acquis à titre gratuit (don) ou onéreux (achat auprès de particuliers ou d’antiquaires) deviennent inaliénables.

Soigneusement choisis, ils sont donc soustraits au marché pour devenir propriété publique. Depuis 25 ans, le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse a complété son fonds avec près de 300 oeuvres.

Il s’agit de productions d’artistes du 19ème au 21ème siècle, actifs avant tout sur le territoire mulhousien. L’exposition montre un choix d’oeuvres de ces différentes périodes, représentant des thèmes et des domaines variés (arts graphiques, peintures, photographies, sculptures). 0 .

4 place Guillaume Tell Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 11 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr

