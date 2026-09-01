Informations pratiques

Montivilliers

Exposition : 26 ans de fleurs de bois

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-26

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-09-26

La peinture paysanne, tradition artistique populaire, se distingue par son originalité, son authenticité et sa spontanéité. Cet art, créé par et pour le peuple, se transmet souvent de mère en fille, dans le respect des traditions et des symboles.

Depuis 26 ans, l’association Fleurs de Bois met en lumière ces peintures traditionnelles du monde entier, reproduites sur des boîtes en bois recyclé ou de petits meubles. On y découvre notamment le rosemling du nord de la Scandinavie, les motifs inuits du Nunavut, le pysanka ukrainien ou encore les peintures Ndébélé d’Afrique du Sud – autant de techniques et de savoir-faire préservés. .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie abbaye@ville-montivilliers.fr

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English : Exposition : 26 ans de fleurs de bois

L’événement Exposition : 26 ans de fleurs de bois Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie