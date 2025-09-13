Exposition, 2ème édition de Pict’Art Expos Salle Maurice Milcent L’Aiguillon-la-Presqu’île

Exposition, 2ème édition de Pict’Art Expos

Salle Maurice Milcent Avenue amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-13

Après le succès de 2024, l’association Pict Art expos vous invite à la deuxième édition de son exposition d’art, présentée à l’Aiguillon sur mer, salle Maurice Milcent, à côté du plan d’eau, du 13 au 14 septembre. Une trentaine d’artistes, peintres, photographes, sculpteurs, d’horizons très divers,

Entrée libre .

Salle Maurice Milcent Avenue amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 30 17 94 pictartexpos@gmail.com

English :

After the success of 2024, the Pict Art expos association invites you to the second edition of its art exhibition, presented in l?Aiguillon sur mer, salle Maurice Milcent, next to the lake, from September 13 to 14. Some thirty artists, painters, photographers and sculptors from a wide variety of backgrounds,

German :

Nach dem Erfolg von 2024 lädt Sie der Verein Pict Art expos zur zweiten Ausgabe seiner Kunstausstellung ein, die vom 13. bis 14. September in L’Aiguillon sur mer, Salle Maurice Milcent, neben dem Plan d’eau, präsentiert wird. Rund dreißig Künstler, Maler, Fotografen und Bildhauer aus den unterschiedlichsten Bereichen sind vertreten,

Italiano :

Dopo il successo di 2024, l’associazione Pict Art exposures vi invita alla seconda edizione della sua mostra d’arte, che sarà presentata a l’Aiguillon sur mer, nella sala Maurice Milcent, vicino al lago, dal 13 al 14 settembre. Saranno presenti una trentina di artisti, pittori, fotografi e scultori di diversa provenienza,

Espanol :

Tras el éxito de 2024, la asociación Pict Art expos le invita a la segunda edición de su exposición de arte, presentada en l’Aiguillon sur mer, sala Maurice Milcent, junto al lago, del 13 al 14 de septiembre. Se expondrán una treintena de artistas, pintores, fotógrafos y escultores de procedencias muy diversas,

