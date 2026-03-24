Exposition 3 mers, 3 mares de Cuba coopération France Gallician Vauvert
Exposition 3 mers, 3 mares de Cuba coopération France Gallician Vauvert mercredi 13 mai 2026.
Exposition 3 mers, 3 mares de Cuba coopération France
Gallician Centre du Scamandre Vauvert Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-13
Trois Mers, Trois Mares rassemble des œuvres d’artistes cubains parmi les plus renommés de leur île, aux côtés de créateurs français et européens.
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Gallician Centre du Scamandre Vauvert 30600 Gard Occitanie +33 7 88 67 49 17 contact@festival-camargue.fr
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English : Exhibition 3 Seas, 3 Ponds of Cuba: Cooperation with France
‘Three Seas, Three Lakes’ brings together works by some of Cuba’s most renowned artists, alongside French and European creators.
L’événement Exposition 3 mers, 3 mares de Cuba coopération France Vauvert a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Cœur de Petite Camargue