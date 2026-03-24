Exposition 3 mers, 3 mares de Cuba coopération France Gallician Vauvert

Exposition 3 mers, 3 mares de Cuba coopération France

Gallician Centre du Scamandre Vauvert Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-13

Trois Mers, Trois Mares rassemble des œuvres d’artistes cubains parmi les plus renommés de leur île, aux côtés de créateurs français et européens.

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Gallician Centre du Scamandre Vauvert 30600 Gard Occitanie +33 7 88 67 49 17 contact@festival-camargue.fr

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English : Exhibition 3 Seas, 3 Ponds of Cuba: Cooperation with France

‘Three Seas, Three Lakes’ brings together works by some of Cuba’s most renowned artists, alongside French and European creators.

L’événement Exposition 3 mers, 3 mares de Cuba coopération France Vauvert a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Cœur de Petite Camargue