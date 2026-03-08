Exposition 3 sculpteurs 3 peintres Château Haltya Ustaritz

Exposition 3 sculpteurs 3 peintres 1 Impasse d'Arkia Ustaritz 2026-03-15

Exposition 3 sculpteurs 3 peintres Château Haltya Ustaritz dimanche 15 mars 2026.

Exposition 3 sculpteurs 3 peintres

Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15

Date(s) :
2026-03-15

Peintures Françoise Hiribarren, Christine Martin, Patricia Pluvinet
Sculptures Bernard Olczac, Martine Palacio, Christine sculpture.   .

Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   chateau-haltya@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition 3 sculpteurs 3 peintres

L’événement Exposition 3 sculpteurs 3 peintres Ustaritz a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Pays Basque

Prochains événements à Ustaritz