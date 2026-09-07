Exposition : 30 ans de Cantercel en 1000 photos, Site d’architecture expérimentale de Cantercel, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Informations pratiques

Exposition : 30 ans de Cantercel en 1000 photos Samedi 19 septembre, 15h30 Site d’architecture expérimentale de Cantercel Hérault

Gratuit. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le site expérimental d’architecture de Cantercel retrace 30 ans d’explorations architecturales à travers trois diaporamas de photographies d’archives, qui racontent sa création, son évolution et la vie du site.

À 16h, les architectes de Cantercel vous accueilleront pour une présentation du projet, de son histoire et de sa démarche.

Une proposition de l’association Sens Espace Europe Cantercel.

Site d’architecture expérimentale de Cantercel D9, 34520 La-Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie 04 67 44 60 06 http://www.cantercel.com/decouvrir/ [{« type »: « email », « value »: « Info@cantercel.com »}] Habiter ou se loger ? Être chez soi, vivre son espace, construire son environnement et partager son expérience, tels sont les thèmes abordés par l’association Sens Europe à Cantercel site expérimental dédié à l’habitat.

Dans un paysage exceptionnel et une architecture innovante propice à l’ouverture et à l’échange sont proposées des visites chaque premier samedi du mois et sur rendez-vous pour les groupes, des stages écohabitat, des séjours dans le gîte « l’Oreillette » pour découvrir les relations subtiles entre l’Homme et l’Habitat, les éco matériaux et techniques environnementale de construction.

Le site expérimental d’architecture de Cantercel revient sur 30 ans d’existence au travers de trois diaporamas de photos historiques qui relatent sa création et sa vie. A 16h, accueil et présentation…

©Florian Artus