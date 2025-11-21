Exposition 30 ans de la Compagnie Difé Kako Espace Culturel Louis Delgrés Nantes

Exposition 30 ans de la Compagnie Difé Kako Espace Culturel Louis Delgrés Nantes vendredi 21 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-21 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre du festival du Mois Kreyol #9 et à l’occasion des 30 ans de création de la Compagnie de danse Difé Kako, revenez sur les photographies iconiques de ses spectacles. Photographies de Patrick Berger, Marie-Charlotte Loreille et Peggy Leblanc Fargues. Vernissage le mercredi 5 novembre 2025 à 19h Exposition du 6 au mardi 25 novembre 2025 :du lundi au vendredi (10h-13h / 13h30-18h) Fermé le mardi 11 novembre 2025.

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://outremer44.com/