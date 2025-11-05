Exposition 30 ans de la Compagnie Difé Kako Espace Culturel Louis Delgrés Nantes

Exposition 30 ans de la Compagnie Difé Kako 5 – 25 novembre Espace Culturel Louis Delgrés Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T19:00:00+01:00 – 2025-11-05T20:30:00+01:00

Fin : 2025-11-25T10:00:00+01:00 – 2025-11-25T18:00:00+01:00

Dans le cadre du festival du Mois Kreyol #9 et à l’occasion des 30 ans de création de la Compagnie de danse Difé Kako, revenez sur les photographies iconiques de ses spectacles.

Photographies de Patrick Berger, Marie-Charlotte Loreille et Peggy Leblanc Fargues.

Vernissage le mercredi 5 novembre 2025 à 19h

Exposition du 6 au mardi 25 novembre 2025 :

du lundi au vendredi (10h-13h / 13h30-18h)

Fermé le mardi 11 novembre 2025.

Espace Culturel Louis Delgrés 89 Quai de la Fosse, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://outremer44.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « memoire@outremer44.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240717657 »}]

Exposition