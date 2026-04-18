Exposition 30 ans de l’AACC Centre Culturel de Couzeix Couzeix

Couzeix

Exposition 30 ans de l’AACC

Centre Culturel de Couzeix 87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-04-18

L’Association Animation Culturelle de Couzeix (AACC) célèbre ses 30 ans d’activités artistiques et culturelles avec une exposition rétrospective dédiée à la Nature et au Vivant. Plus de 80 artistes présenteront leurs œuvres !

Point d’orgue de l’événement un grand tableau de Slobodan Jevtic, symbolisant l’énergie et la créativité qui traversent trois décennies de passion artistiques. Vous pourrez découvrir le travail d’une quarantaine de peintres, de sculpteurs, de graveurs et photographes et d’artistes textiles. .

Centre Culturel de Couzeix 87270 Allée Maurice Genevoix Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 68 97 93 roux.nicole@orange.fr

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English : Exposition 30 ans de l’AACC

L’événement Exposition 30 ans de l’AACC Couzeix a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Limoges Métropole