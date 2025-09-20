Exposition : 300 ans de cheval à la Lorie et à Segré Château de la Lorie

Accès à l’exposition : 4€ (en plus de l’entrée au château à 6€)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Grande exposition patrimoniale et artistique retraçant plus de trois siècles de passion pour le cheval unissant la ville de Segré à la Lorie, grâce à des collections exceptionnelles présentées pour la première fois. Vous y retrouverez l’histoire du haras, de l’hippodrome, du concours hippique, du centre équestre… Visitez également pour la 1e fois les écuries et selleries restaurées pour l’occasion et découvrez notamment les voitures hippomobiles du château, des objets, films et photos d’archive. Un événement pour tous à ne pas manquer !

Château de la Lorie La Lorie 49500 Segré-en-Anjou-Bleu 49500 La Chapelle-sur-Oudon Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 15 28 38 92 http://www.chateaudelalorie.fr Construit par le Grand Prévôt d’Anjou R. Le Pelletier aux environs de 1650, le château d’origine est progressivement enchâssé au cours du XVIII° par l’adjonction d’ailes latérales et de pavillons sur jardin, dont un fastueux « salon de marbre » créé en 1780. Dégradé par l’occupation des armées républicaines entre 1790 et 1797, le château voit à nouveau son agencement très modifié au début du XX°, principalement du côté du jardin. Deux éléments sont à souligner : au centre du bâtiment, la façade du premier château, à la structuration discrète mais très ordonnancée et le « salon de marbre » dont la décoration italianisante à panneaux et pilastres à chapiteaux ioniques n’a pas bougé depuis 1780. Entrée 8€, pour les étudiants 4€ et gratuit pour les -12 ans

