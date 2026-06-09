Exposition 400 ans de la Marine Nationale Esplanade du Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux
Exposition 400 ans de la Marine Nationale Esplanade du Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux vendredi 12 juin 2026.
Saint-Quay-Portrieux
Exposition 400 ans de la Marine Nationale
Esplanade du Port d’Armor Club house du SNSQP Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Les élèves de la classe Bimer du collège Collège Camille Claudel vous invitent à découvrir leur exposition consacrée au 400ᵉ anniversaire de la Marine nationale, présentée au club house du SNSQP, au 1er étage de l’esplanade du Port d’Armor. Gratuit. 14h. .
Esplanade du Port d’Armor Club house du SNSQP Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition 400 ans de la Marine Nationale Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-02 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
À voir aussi à Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor)
- Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux 9 juin 2026
- Les jeudis littéraires Saint-Quay-Portrieux 11 juin 2026
- Visite au coeur du Parc Eolien Saint-Quay-Portrieux 11 juin 2026
- Croisière vers l’Île de Bréhat Saint-Quay-Portrieux 11 juin 2026
- Exposition S.Kristol Centre de congrès Saint-Quay-Portrieux 12 juin 2026