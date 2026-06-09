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Exposition 400 ans de la Marine Nationale Esplanade du Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux

Exposition 400 ans de la Marine Nationale Esplanade du Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Esplanade du Port d'Armor

Adresse : Club house du SNSQP

Ville : 22410 Saint-Quay-Portrieux

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Saint-Quay-Portrieux

Exposition 400 ans de la Marine Nationale

Esplanade du Port d’Armor Club house du SNSQP Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Les élèves de la classe Bimer du collège Collège Camille Claudel vous invitent à découvrir leur exposition consacrée au 400ᵉ anniversaire de la Marine nationale, présentée au club house du SNSQP, au 1er étage de l’esplanade du Port d’Armor. Gratuit. 14h.   .

Esplanade du Port d’Armor Club house du SNSQP Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64 

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English :

L’événement Exposition 400 ans de la Marine Nationale Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-06-02 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme

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