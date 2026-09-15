Exposition 400 ans marine et 75 ans de la création amicale Agasm Casabianca Salle Dufy Martigues
samedi 3 octobre 2026 · Salle Dufy · Martigues
Informations pratiques
Martigues
Exposition 400 ans marine et 75 ans de la création amicale Agasm Casabianca
Du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026 de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermeture entre 12 H et 14 H. Salle Dufy Rond Point de l’Hôtel de Ville Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Une exposition de maquettes autour des sous-marins à la salle Dufy à Martigues proposé par l’association amicale des sous-mariniers des Bouches-du-Rhône.Familles
Exposition de maquettes sous-marins et de bateaux. Simulateur de bruits sous-marins.
Présentation : « Casabianca, des hommes, une légende. ». .
Salle Dufy Rond Point de l’Hôtel de Ville Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 43 11 57 a.ceccarelli@hotmail.fr
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English :
An exhibition of submarine models at the Salle Dufy in Martigues, presented by the Bouches-du-Rhône Submariners’ Association.
L’événement Exposition 400 ans marine et 75 ans de la création amicale Agasm Casabianca Martigues a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues
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