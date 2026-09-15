Exposition 400 ans marine et 75 ans de la création amicale Agasm Casabianca Salle Dufy Martigues

Informations pratiques

Martigues

Exposition 400 ans marine et 75 ans de la création amicale Agasm Casabianca

Du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026 de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Fermeture entre 12 H et 14 H. Salle Dufy Rond Point de l’Hôtel de Ville Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Une exposition de maquettes autour des sous-marins à la salle Dufy à Martigues proposé par l’association amicale des sous-mariniers des Bouches-du-Rhône.Familles

Exposition de maquettes sous-marins et de bateaux. Simulateur de bruits sous-marins.

Présentation : « Casabianca, des hommes, une légende. ». .

Salle Dufy Rond Point de l’Hôtel de Ville Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 43 11 57 a.ceccarelli@hotmail.fr

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English :

An exhibition of submarine models at the Salle Dufy in Martigues, presented by the Bouches-du-Rhône Submariners’ Association.

L’événement Exposition 400 ans marine et 75 ans de la création amicale Agasm Casabianca Martigues a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues