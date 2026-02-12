Exposition 43 Les disparitions forcées Le Lieu Utile Angoulême

Exposition 43 Les disparitions forcées

Le Lieu Utile 4 Place du Champ de Mars Angoulême Charente

Début : Lundi 2026-02-13

fin : 2026-03-07

2026-02-13

Issue d’un travail au long cours qui a également donné lieu à la publication d’un livre en 2024, 43 interroge les traces, les absences et les mécanismes d’effacement à travers une approche sensible et engagée.

Le Lieu Utile 4 Place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr

English :

The result of a long-term project that also led to the publication of a book in 2024, 43 questions traces, absences and the mechanisms of erasure through a sensitive and committed approach.

