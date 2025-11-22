EXPOSITION 4ÈME SALON MUREXPO SALLE HORIZON Muret

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-22

L’association Murèth d’Art organise le 4ème Salon Murexpo.

Ce salon mettra en avant le travail de 55 artistes professionnels aux compétences variées. Vous pourrez découvrir des peintres utilisant des techniques diverses, des plasticiens, dessinateurs, illustrateurs, ainsi que des artisans comme des potières, céramistes, sculpteurs, couteliers, métalliers ébénistes, ferronniers, verriers d’art, et bien d’autres.

Ce sera l’occasion de rencontrer ces artistes passionnés, d’échanger avec eux et peut-être de repartir avec une de leurs œuvres uniques. L’entrée est libre, et un parking gratuit est à votre disposition. Une restauration sera également proposée sur place pour rendre votre visite encore plus agréable. .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie

English :

The Murèth d?Art association organizes the 4th Salon Murexpo.

German :

Der Verein Murèth d’Art organisiert den 4. Salon Murexpo.

Italiano :

L’associazione Murèth d’Art organizza la quarta edizione di Murexpo.

Espanol :

La asociación Murèth d’Art organiza la 4ª exposición Murexpo.

