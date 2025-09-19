Exposition 5 regards croisés de photographes Place des Vosges Épinal

Exposition 5 regards croisés de photographes Place des Vosges Épinal vendredi 19 septembre 2025.

Exposition 5 regards croisés de photographes

Place des Vosges Galerie du Bailli Épinal Vosges

Gratuit

Début : Vendredi Samedi 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-24 19:00:00

2025-09-19 2025-09-20

5 photographes exposent leurs regards croisés

Pascale ANCEL, Corinne ARROUEY, Martine BIHR, Jean-Louis DORMOY et Patrick MENARDTout public

Place des Vosges Galerie du Bailli Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 18 04 75 64

English :

5 photographers share their views:

Pascale ANCEL, Corinne ARROUEY, Martine BIHR, Jean-Louis DORMOY and Patrick MENARD

German :

5 Fotografen stellen ihre gekreuzten Blicke aus:

Pascale ANCEL, Corinne ARROUEY, Martine BIHR, Jean-Louis DORMOY und Patrick MENARD

Italiano :

5 fotografi presentano le loro diverse prospettive:

Pascale ANCEL, Corinne ARROUEY, Martine BIHR, Jean-Louis DORMOY e Patrick MENARD

Espanol :

5 fotógrafos muestran sus diferentes perspectivas:

Pascale ANCEL, Corinne ARROUEY, Martine BIHR, Jean-Louis DORMOY y Patrick MENARD

