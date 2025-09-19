Exposition 5 regards croisés de photographes Place des Vosges Épinal
Exposition 5 regards croisés de photographes Place des Vosges Épinal vendredi 19 septembre 2025.
Exposition 5 regards croisés de photographes
Place des Vosges Galerie du Bailli Épinal Vosges
5 photographes exposent leurs regards croisés
Pascale ANCEL, Corinne ARROUEY, Martine BIHR, Jean-Louis DORMOY et Patrick MENARDTout public
English :
5 photographers share their views:
Pascale ANCEL, Corinne ARROUEY, Martine BIHR, Jean-Louis DORMOY and Patrick MENARD
German :
5 Fotografen stellen ihre gekreuzten Blicke aus:
Pascale ANCEL, Corinne ARROUEY, Martine BIHR, Jean-Louis DORMOY und Patrick MENARD
Italiano :
5 fotografi presentano le loro diverse prospettive:
Pascale ANCEL, Corinne ARROUEY, Martine BIHR, Jean-Louis DORMOY e Patrick MENARD
Espanol :
5 fotógrafos muestran sus diferentes perspectivas:
Pascale ANCEL, Corinne ARROUEY, Martine BIHR, Jean-Louis DORMOY y Patrick MENARD
