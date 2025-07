Exposition 50 ans du Musée Jacques Guidez Musée Municipal Jacques Guidez Airvault

Musée Municipal Jacques Guidez 10 Rue de la Gendarmerie Airvault

2025-07-21

2025-07-27

2025-07-21

Le musée Jacques Guidez fête ses 50 ans ! À cette occasion, venez découvrir, jusqu’au 30 septembre, une exposition inédite, retraçant la vie du musée, de sa construction à nos jours, au travers d’anciennes photographies. Cette rétrospective, en image, vous plongera au cœur de la création et de l’évolution de ce lieu. L’exposition photo est installée dans la salle du cuvier. Profitez également de la collection permanente d’objets ethnographiques du musée, qui vous transportera dans la vie quotidienne au XIXème et XXème siècles.

Situé au centre du bourg médiéval, le musée est installé dans les bâtiments conventuels de l’abbaye salle du cuvier, chapelle et logis abbatial. La cour est ouverte tout au long de l’année pour une pause dans un cadre verdoyant et arboré.

Ouvert tous les jours, jusqu’au 30 septembre, de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée gratuite. .

Musée Municipal Jacques Guidez 10 Rue de la Gendarmerie Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 69 51 musee@airvault.fr

