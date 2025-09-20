Exposition : 50 nuances de vert, quand ville et végétal se rencontrent Hôtel de Cordon Chambéry

Exposition : 50 nuances de vert, quand ville et végétal se rencontrent 20 et 21 septembre Hôtel de Cordon Savoie

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Connaissez-vous l’histoire du Verney? Saviez-vous que les platanes du boulevard de la colonne succèdent à une enceinte médiévale? Quand on vous dit « Hauts-de-Chambéry », pensez-vous à l’abondance de ses espaces verts et à la beauté de son paysage? Découvrez comment le végétal accompagne l’évolution urbaine de Chambéry.

Tout au long de la journée, venez rencontrer l’une des commissaires de cette exposition, Lisa Munck-Cheucle, responsable du service Ville d’art et d’histoire de Chambéry qui répondra à toutes vos interrogations.

Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chambery.fr

