Exposition 60 ans d’amitié franco-allemande jumelage Sélestat Waldkirch Sélestat

Exposition 60 ans d’amitié franco-allemande jumelage Sélestat Waldkirch

Place de la Victoire Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-08 14:00:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Il y a un an, nous commémorions les 80 ans de la Libération de Sélestat. Vingt ans après la fin de cette guerre, en 1966, la Ville de Sélestat signe une convention de jumelage, un pacte d’amitié, avec la ville allemande de Waldkirch. Soixante ans après, nous fêtons ce jumelage et cette amitié qui perdure, vivier de la paix européenne. Mais hormis son évocation lors de grands anniversaires, en quoi consiste-t-il réellement ? L’exposition est l’occasion de mettre en avant des actions de fond, menées par des associations transfrontalières, œuvrant à rendre plus concret ce désir de vivre ensemble.

Photographies, film, discours enregistrés, récits et objets dévoilent au visiteur l'histoire de ce jumelage, ainsi que sa présence dans la vie quotidienne des habitants, des deux côtés de la frontière.

Place de la Victoire Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 24 archives.documentation@ville-selestat.fr

Photographs, films, recorded speeches, stories and objects reveal the history of this twinning, as well as its presence in the daily lives of people on both sides of the border

