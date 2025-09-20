Exposition « 70 ans de la base Dumont-d’Urville » Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre

Exposition « 70 ans de la base Dumont-d’Urville » Terres australes et antarctiques françaises Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Exposition « 70 ans de la base Dumont-d’Urville » 20 et 21 septembre Terres australes et antarctiques françaises La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Dès l’Antiquité grecque, les cosmographes tentent de prouver la présence de la Terra australis incognita. Ce continent austral, qui permettrait d’équilibrer symétriquement la masse des terres situées dans l’hémisphère nord, apparaît pour la première fois sur les cartes marines de la Renaissance.

A l’occasion des 70 ans de la base Dumont-d’Urville en terre Adélie, les TAAF ptrésentent l’évolution de la présence française sur le continent blanc.

Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 02 62 96 78 37 http://www.taaf.fr

Dès l’Antiquité grecque, les cosmographes tentent de prouver la présence de la _Terra australis incognita._ Ce continent austral, qui permettrait d’équilibrer symétriquement la masse des terres dans …

© JL. Sinardet