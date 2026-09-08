Exposition : 70 ans des Amis des Arts Montivilliers
samedi 14 novembre 2026 · Montivilliers
Informations pratiques
Montivilliers
Exposition : 70 ans des Amis des Arts
Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-14 14:00:00
fin : 2026-12-20 17:00:00
Date(s) :
2026-11-14
En 1956, sous l’impulsion de peintres montivillons désireux de rassembler les passionnés d’art et de stimuler la créativité locale, naissait l’association des « Amis des Arts ».
Soixante-dix ans plus tard, cette belle aventure collective se poursuit. À travers une rétrospective présentée au premier étage de l’abbaye, un hommage est rendu aux fondateurs et à tous ceux qui ont fait vivre l’association au fil des décennies.
Dans le réfectoire, les « Amis 2026 » dévoilent également leurs créations récentes autour du thème « Ombre et Lumière », renouant avec leur traditionnel rendez-vous d’automne avec le public. Animés par le même esprit de partage et de création collectiv qui préside à l’histoire de l’association depuis ses origines, ils font perdurer une dynamique artistique, toujours vivante et inspirée. .
Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie abbaye@ville-montivilliers.fr
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English : Exposition : 70 ans des Amis des Arts
L’événement Exposition : 70 ans des Amis des Arts Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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