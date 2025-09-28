Exposition 78ème Salon d’Automne des Amis des Arts Fonds d’art moderne et contemporain Montluçon

Exposition 78ème Salon d’Automne des Amis des Arts Fonds d’art moderne et contemporain Montluçon dimanche 28 septembre 2025.

Exposition 78ème Salon d’Automne des Amis des Arts

Fonds d’art moderne et contemporain 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-09-28

L’association Les Amis des Arts met à l’honneur deux artistes Michèle Taupin et Bétina Broussaud.

.

Fonds d’art moderne et contemporain 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 90 47 25

English :

Les Amis des Arts association honors two artists: Michèle Taupin and Bétina Broussaud.

German :

Der Verein Les Amis des Arts ehrt zwei Künstlerinnen: Michèle Taupin und Bétina Broussaud.

Italiano :

L’associazione Les Amis des Arts rende omaggio a due artiste: Michèle Taupin e Bétina Broussaud.

Espanol :

La asociación Les Amis des Arts rinde homenaje a dos artistas: Michèle Taupin y Bétina Broussaud.

L’événement Exposition 78ème Salon d’Automne des Amis des Arts Montluçon a été mis à jour le 2025-09-05 par Montluçon Tourisme