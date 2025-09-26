Exposition 80 ans de la Sécurité Sociale Halles de Gaztelu Hendaye
Exposition 80 ans de la Sécurité Sociale Halles de Gaztelu Hendaye vendredi 26 septembre 2025.
Exposition 80 ans de la Sécurité Sociale
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 14:00:00
fin : 2025-10-09 17:00:00
Date(s) :
2025-09-26
. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58
English : Exposition 80 ans de la Sécurité Sociale
German : Exposition 80 ans de la Sécurité Sociale
Italiano :
Espanol : Exposition 80 ans de la Sécurité Sociale
L’événement Exposition 80 ans de la Sécurité Sociale Hendaye a été mis à jour le 2025-09-19 par Hendaye Tourisme & Commerce