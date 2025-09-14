Exposition 80 dessins de Pierre Quiblier Espace Art et Essai Hauterives

Exposition 80 dessins de Pierre Quiblier Espace Art et Essai Hauterives dimanche 14 septembre 2025.

Exposition 80 dessins de Pierre Quiblier

Espace Art et Essai 5 place de la mairie Hauterives Drôme

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-16 18:00:00

2025-09-14 2025-09-16 2025-09-17

Venez découvrir cette belle exposition.

Vernissage le dimanche 14 septembre à 17h.

Espace Art et Essai 5 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 24 19 65 associationartetessai@orange.fr

English :

Come and discover this beautiful exhibition.

Opening on Sunday, September 14 at 5pm.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie diese schöne Ausstellung.

Vernissage am Sonntag, den 14. September um 17 Uhr.

Italiano :

Venite a scoprire questa bellissima mostra.

Inaugurazione domenica 14 settembre alle 17.00.

Espanol :

Venga a descubrir esta hermosa exposición.

Inauguración el domingo 14 de septiembre a las 17:00.

