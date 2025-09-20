Exposition « 80ème anniversaire de la Libération de La Rochelle » Chapelle de Saint-Maurice La Rochelle

Exposition « 80ème anniversaire de la Libération de La Rochelle » Chapelle de Saint-Maurice La Rochelle samedi 20 septembre 2025.

Exposition « 80ème anniversaire de la Libération de La Rochelle » 20 et 21 septembre Chapelle de Saint-Maurice Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition – La Libération de La Rochelle

Plongez dans l’histoire de la Libération de La Rochelle à travers une exposition documentaire retraçant les événements. Témoignages, archives et objets d’époque permettent de mieux comprendre le contexte local de la Libération.

Exposition – La chapelle Saint-Maurice

Découvrez l’histoire et l’architecture de la chapelle Saint-Maurice grâce à une exposition dédiée.

Chapelle de Saint-Maurice 152 avenue Carnot, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://parolesderochelais.fr/ La chapelle Saint-Maurice est située dans la ville de La Rochelle.

Exposition – La Libération de La Rochelle

© Paroles de rochelais