Exposition « 80ème anniversaire du parrainage du village de Bezange-La-Petite (Moselle) par la ville d’Irigny, Maison du Patrimoine Irigny, Irigny

Informations pratiques

Exposition « 80ème anniversaire du parrainage du village de Bezange-La-Petite (Moselle) par la ville d’Irigny 19 et 20 septembre Maison du Patrimoine Irigny Rhône

Limité à 30 personnes en même temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Suite à la destruction du village en septembre 1944, lors de l’avancée des alliés, la Ville d’Irigny a parrainé, en 1946, le village de Bezange-La-Petite, afin de l’aider à se reconstruire et venir en aide à ses habitants.

A l’occasion du 80eme anniversaire du parrainage du village de Bezange-La-Petite par la ville d’Irigny, l’association pour le Patrimoine propose une exposition photos des moments forts de ce parrainage.

Maison du Patrimoine Irigny 16 rue du 8 mai 1945 – 69540 IRIGNY Irigny 69540 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://association-louis-dunand.fr/ALD/index.php/louis-dunand La Maison du Patrimoine d’Irigny est une ancienne petite ferme dont certaines parties remontent au XIXe siècle.

Transformée en espace de mémoire locale, elle permet de découvrir la vie quotidienne des habitants d’Irigny, au début du 20e siècle, grâce à ses pièces meublées d’époque, ses objets anciens, et son matériel agricole conservé dans les dépendances. Elle est aujourd’hui animée par l’Association pour le Patrimoine d’Irigny qui oeuvre à la préservation et à la transmission de l’histoire de la commune. Accès : ligne TCL 15 ou 18 arrêt Mairie

Parking gratuit Place de l’Europe

Suite à la destruction du village en septembre 1944, lors de l’avancée des alliés, la Ville d’Irigny a parrainé, en 1946, le village de Bezange-La-Petite, afin de l’aider à se reconstruire et venir à…

©maison du patrimoine irigny