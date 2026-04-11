Exposition 90 ans d’aventure théâtrale Maison du Chapitre Pornic

Pornic

Exposition 90 ans d’aventure théâtrale

Maison du Chapitre Bourg de Sainte-Marie-Sur-Mer Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

Plongez dans l’histoire des planches du théâtre de Sainte-Marie-sur-Mer

Au programme

À l’occasion de leur 90e anniversaire, les Comédiens de l’Estran vous invitent à un voyage exceptionnel à travers le temps. De 1936 à 2026, le théâtre a fait battre le cœur de Sainte-Marie-sur-Mer, et cette exposition vous en révèle tous les secrets.

L’exposition propose un parcours immersif pour redécouvrir cette aventure humaine et artistique

Archives inédites Photos d’époque, affiches vintage et programmes originaux

Coulisses et secrets Une mise en lumière des costumes, des décors et de l’évolution des techniques de scène

Mémoire vive Anecdotes croustillantes sur la vie de la troupe et les moments forts qui ont marqué les générations de spectateurs

Que vous soyez un habitué du premier rang ou simplement curieux de découvrir le patrimoine culturel de Pornic, venez célébrer près d’un siècle de passion théâtrale ! .

Maison du Chapitre Bourg de Sainte-Marie-Sur-Mer Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 50 25 80 62 lescomediensdelestran@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the history of Sainte-Marie-sur-Mer’s theater stage

L’événement Exposition 90 ans d’aventure théâtrale Pornic a été mis à jour le 2026-04-08 par I_OT Pornic