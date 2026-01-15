EXPOSITION À 2 ÉTIENNE BOSSUT, ENCORE | MARYLÈNE NEGRO, EUX/THEM Montpellier

EXPOSITION À 2 ÉTIENNE BOSSUT, ENCORE | MARYLÈNE NEGRO, EUX/THEM

Début : 2026-01-20

fin : 2026-02-21

Du 20 janvier au 21 février 2026

Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h

Faire surgir de la singularité dans un monde sans différence est le leitmotiv de l'artiste Marylène Négro depuis les années 90. Une approche qui la lie directement au travail d'Etienne Bossut, qui réalise des moulages d'objets manufacturés, leur donnant ainsi un caractère unique. L'univers marchand et publicitaire est un terrain de jeu où chacun à leur manière a développé un art qui prêche le faux pour s'approcher du vrai et se joue des paradoxes. Bien que familiers, regards vides et couleurs Pop dégagent une étrangeté perceptible. Du ready-made au remake s'immiscent les indices d'un déplacement entre l'objet, sa représentation et son interprétation, une histoire de sculpture pour Etienne Bossut, une quête de l'autre pour Marylène Négro, deux regards dans un rapport rapproché au monde.

