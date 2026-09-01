Informations pratiques

Villetelle

EXPOSITION À AMBRUSSUM DE LA TERRE AU MUSEE

Chemin d’Ambrussum Villetelle Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2027-04-30

Date(s) :

2026-09-19

Exposition temporaire du 19 septembre 2026 au 30 avril 2027, visible au Musée et site archéologique Ambrussum.

Thématique itinéraire d’objets archéologiques restaurés.

Inauguration de l’exposition vendredi 18 septembre 2026

18h30h-19h Ouverture

19h-20h Conférence par les restauratrices Fanny Dallancourt -Claire Idrac

Gratuit et en libre accès.

(aux jours et horaires d’ouverture du musée)

Que deviennent les objets archéologiques après leur découverte ? Plongez dans les coulisses de leur seconde vie !

Entre 2016 et 2024, les fouilles d’Ambrussum ont révélé des milliers de vestiges datés du IVᵉ siècle avant notre ère au Vᵉ siècle de notre ère. Tout en dévoilant pour la première fois au public ces pièces inédites, l’exposition met en lumière un an de travail d’exception dans les laboratoires de restauration pour donner une seconde vie à ces trésors gaulois et romains.

Une véritable plongée dans la méthodologie rigoureuse qui permet d’assurer la pérennité de notre patrimoine. .

Chemin d’Ambrussum Villetelle 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 02 22 33 ambrussum@lunelagglo.fr

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English : EXPOSITION À AMBRUSSUM DE LA TERRE AU MUSEE

Temporary exhibition from September 19, 2026, to April 30, 2027, on view at the Ambrussum Museum and Archaeological Site.

Theme: A journey through restored archaeological artifacts.

Exhibition opening on Friday, September 18, 2026

6:30–7:00 p.m.: Opening

7:00–8:00 p.m.: Talk by conservators Fanny Dallancourt and Claire Idrac

Free and open to the public.

(during the museum’s regular open

L’événement EXPOSITION À AMBRUSSUM DE LA TERRE AU MUSEE Villetelle a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT PAYS DE LUNEL