Exposition à Biron Biron Biron 11 – 26 avril Gratuit

9 artisans d’art exposent dans la chapelle de BIron

Du samedi 11 avril au dimanche 26 avril

La Chapelle basse du Château de Biron ouvrira ses portes pour une exposition collective du Réseau des Métiers d’Art du Grand Bergeracois organisée dans le cadre de Châteaux en fête.

Au pied de ce joyau du Périgord, 9 adhérents du réseau présenteront leur création. Une invitation à découvrir la richesse des savoir-faire locaux.

Pendant 16 jours, venez explorer une diversité de techniques artistiques et laissez-vous emporter par la beauté des œuvres exposée

Avec la présence de :

 Aranaz Frédéric, Vitrailliste luminaires

 Amandine Bonneau, Plumassière

 Béatrice Bauchart, Sculptrice- Restauratrice d’art

 Eva Galineau, Mosaïste d’Art

 Raquel Gay-Benito, Artisan Cirier

 Valentine Greffier, Céramiste

 Jean-Paul Maignan, Tourneur sur bois

 Christophe Planchon, Marqueteur, Ebéniste d’art

 Christine Ritlewski, Céramiste

Informations pratiques :

Du 11 au 26 avril 2026 : tous les jours de 10h30 à 17h45.

Entrée libre et gratuite.

Adresse : Chapelle Basse du Château de Biron (accès par la place Jean Poussou- 24 540 Biron)

Retrouvez le travail de ces artisans et artistes sur la page : [https://metiersdart-grandbergeracois.fr/chateau-en-fete](https://metiersdart-grandbergeracois.fr/chateau-en-fete)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-26T17:45:00.000+02:00

1



Biron Biron 24 Biron 24540 Dordogne



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

