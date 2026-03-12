Exposition à Biron Biron Biron
Exposition à Biron Biron Biron samedi 11 avril 2026.
Exposition à Biron Biron Biron 11 – 26 avril Gratuit
9 artisans d’art exposent dans la chapelle de BIron
Du samedi 11 avril au dimanche 26 avril
La Chapelle basse du Château de Biron ouvrira ses portes pour une exposition collective du Réseau des Métiers d’Art du Grand Bergeracois organisée dans le cadre de Châteaux en fête.
Au pied de ce joyau du Périgord, 9 adhérents du réseau présenteront leur création. Une invitation à découvrir la richesse des savoir-faire locaux.
Pendant 16 jours, venez explorer une diversité de techniques artistiques et laissez-vous emporter par la beauté des œuvres exposée
Avec la présence de :
Aranaz Frédéric, Vitrailliste luminaires
Amandine Bonneau, Plumassière
Béatrice Bauchart, Sculptrice- Restauratrice d’art
Eva Galineau, Mosaïste d’Art
Raquel Gay-Benito, Artisan Cirier
Valentine Greffier, Céramiste
Jean-Paul Maignan, Tourneur sur bois
Christophe Planchon, Marqueteur, Ebéniste d’art
Christine Ritlewski, Céramiste
Informations pratiques :
Du 11 au 26 avril 2026 : tous les jours de 10h30 à 17h45.
Entrée libre et gratuite.
Adresse : Chapelle Basse du Château de Biron (accès par la place Jean Poussou- 24 540 Biron)
Retrouvez le travail de ces artisans et artistes sur la page : [https://metiersdart-grandbergeracois.fr/chateau-en-fete](https://metiersdart-grandbergeracois.fr/chateau-en-fete)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-11T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-26T17:45:00.000+02:00
Biron Biron 24 Biron 24540 Dordogne