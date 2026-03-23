Exposition A bord du Pierrot-Michel , photographies de Jean-Paul Mathelier Plogoff
Exposition A bord du Pierrot-Michel , photographies de Jean-Paul Mathelier Plogoff vendredi 3 avril 2026.
Exposition A bord du Pierrot-Michel , photographies de Jean-Paul Mathelier
Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-04-03
La Maison de site de la Pointe du Raz accueille l’exposition A bord du Pierrot-Michel de Jean Paul Mathelier dix-huit grandes photos réalisées en 1971 à partir d’un reportage sur l’un des derniers thoniers à l’appât vivant de Bretagne, le Pierrot-Michel de Concarneau.
Le court métrage de 26 minutes Hommes de misaine , réalisé par J.P. Mathelier sera diffusé en continu dans l’auditorium aux horaires suivants 11h, 12h, 13h, 14hh, 15h, 16h et 17h. .
Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne
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English : Exposition A bord du Pierrot-Michel , photographies de Jean-Paul Mathelier
L’événement Exposition A bord du Pierrot-Michel , photographies de Jean-Paul Mathelier Plogoff a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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