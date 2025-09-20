Exposition « À bord ! » Maison de l’oralité et du patrimoine Capbreton

Exposition « À bord ! » Maison de l’oralité et du patrimoine Capbreton samedi 20 septembre 2025.

Exposition « À bord ! » 20 et 21 septembre Maison de l’oralité et du patrimoine Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Bateaux et marins, peintures de Tom Kempf

Découvrez l’univers des bateaux et de la navigation à travers les peintures de l’artiste, Tom Kempf. Elles reflètent ses voyages et son expérience dans la marine.

Du mercredi 3 septembre au vendredi 31 octobre 2025

Maison de l’oralité et du patrimoine 54 rue du Général de Gaulle, 40130 Capbreton Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 72 96 05 https://www.capbreton.fr/infos-pratiques/mes-loisirs/la-mop-oralite-et-patrimoine.html Espace contemporain au sein d’une bâtisse du XVIe siècle réhabilité, la Maison de l’oralité et du patrimoine (MOP) est un lieu culturel, vivant et dynamique, incontournable pour découvrir Capbreton et son patrimoine.

Espace incontournable de l’oralité depuis 29 ans grâce au festival du conte, la MOP intègre pleinement le numérique à la visite pour vous faire découvrir la richesse historique de la cité balnéaire. Tout au long de votre parcours, jouez avec vos connaissances sur la table tactile, marchez avec vos lunettes 3D sur le Gouf de Capbreton, le canyon sous-marin le plus remarquable au monde ! Apprenez les secrets du vin de sable dans le chai. Chaque mois, la salle d’exposition accueille de nouvelles œuvres photographiques, picturales ou pédagogiques en lien avec le patrimoine.

Bateaux et marins, peintures de Tom Kempf