Exposition à Chambord Les contes enchantés Chambord

Exposition à Chambord Les contes enchantés

Château de Chambord Chambord Loir-et-Cher

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2025-11-29

Alliant patrimoine, littérature et art de l’illustration, Les Contes Enchantés est une exposition rare, poétique et immersive, où Chambord se fait, plus que jamais, château de contes.

Exposition à Chambord Les contes enchantés. À Chambord, lieu de rêve et d’architecture visionnaire, Andersen retrouve son royaume. Les châteaux de glace de La Reine des neiges, les palais engloutis de La Petite Sirène, ou encore les tours enchantées des Cygnes sauvages trouvent ici une résonance naturelle. Alliant patrimoine, littérature et art de l’illustration, Les Contes Enchantés est une exposition rare, poétique et immersive, où Chambord se fait, plus que jamais, château de contes. 19 .

Château de Chambord Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 50 40 00 info@chambord.org

English :

Combining heritage, literature and the art of illustration, Les Contes Enchantés is a rare, poetic and immersive exhibition, where Chambord becomes, more than ever, a fairytale castle.

German :

Die Ausstellung Les Contes Enchantés verbindet Kulturerbe, Literatur und Illustrationskunst und ist eine seltene, poetische und immersive Ausstellung, in der sich Chambord mehr denn je in ein Märchenschloss verwandelt.

Italiano :

Combinando il patrimonio, la letteratura e l’arte dell’illustrazione, Enchanted Tales è una mostra rara, poetica e coinvolgente, in cui Chambord diventa, più che mai, un castello da favola.

Espanol :

Combinando patrimonio, literatura y arte de la ilustración, Les Contes Enchantés es una exposición inédita, poética y envolvente, donde Chambord se convierte, más que nunca, en un castillo de cuento.

