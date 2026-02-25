Exposition à Chevregny De la tablette à la tablette 5000 ans d’écriture Chevregny
Exposition à Chevregny De la tablette à la tablette 5000 ans d’écriture Chevregny dimanche 5 avril 2026.
Exposition à Chevregny De la tablette à la tablette 5000 ans d’écriture
38 Rue Principale Chevregny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26
L’écriture, fil conducteur du Musée tout au long de cette année !
Cette exposition est composée de 12 panneaux retraçant une histoire de l’écriture et de ses outils, de sa création en Mésopotamie sur les tablettes d’argile à la tablette numérique. Revivez l’histoire de l’écriture à travers ses modes, ses supports, ses techniques et son utilisation dans nos vies…
Une exposition réalisée en partenariat avec MUNAE.
RV au Musée départemental de l’école publique chaque dimanche de 14h à 17h ! .
38 Rue Principale Chevregny 02000 Aisne Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Writing, the Museum’s common thread throughout the year!
L’événement Exposition à Chevregny De la tablette à la tablette 5000 ans d’écriture Chevregny a été mis à jour le 2026-02-25 par OT du Pays de Laon