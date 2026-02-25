Exposition à Chevregny De la tablette à la tablette 5000 ans d’écriture Chevregny

Exposition à Chevregny De la tablette à la tablette 5000 ans d’écriture

38 Rue Principale Chevregny Aisne

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26

L’écriture, fil conducteur du Musée tout au long de cette année !

Cette exposition est composée de 12 panneaux retraçant une histoire de l’écriture et de ses outils, de sa création en Mésopotamie sur les tablettes d’argile à la tablette numérique. Revivez l’histoire de l’écriture à travers ses modes, ses supports, ses techniques et son utilisation dans nos vies…

Une exposition réalisée en partenariat avec MUNAE.

RV au Musée départemental de l’école publique chaque dimanche de 14h à 17h ! .

English :

Writing, the Museum’s common thread throughout the year!

