Exposition A coeur ouvert par Izabelle Lenoir Le Villare Centre culturel Villers-sur-Mer

Le Villare Centre culturel 26 Rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-30 10:00:00

fin : 2025-11-04 12:00:00

2025-10-30

Artiste multidisciplinaire au parcours riche elle se consacre depuis plusieurs années à une peinture instinctive, poétique et symbolique. Installée à Villers-sur-Mer depuis 2021, elle y a ouvert son atelier-galerie, véritable lieu de création et de transmission. Son univers, qualifié d’art singulier, explore l’émotion à fleur de peau, les visages intérieurs et les territoires imaginaires. Une exposition profondément sensible, entre rêve, rencontre et liberté. .

English : Exposition A coeur ouvert par Izabelle Lenoir

A multidisciplinary artist with a rich background, she has been devoting herself for several years to instinctive, poetic and symbolic painting. Her universe, described as singular art , explores emotions at the very surface of the skin, inner faces and imaginary territories.

German : Exposition A coeur ouvert par Izabelle Lenoir

Multidisziplinäre Künstlerin mit einem reichen Hintergrund: Seit mehreren Jahren widmet sie sich einer instinktiven, poetischen und symbolischen Malerei. Ihr Universum, das als art singulier bezeichnet wird, erforscht hautnahe Emotionen, innere Gesichter und imaginäre Territorien.

Italiano :

Artista multidisciplinare con una ricca formazione, si dedica da diversi anni a una pittura istintiva, poetica e simbolica. Il suo universo, definito arte singolare , esplora le emozioni sulla superficie della pelle, i volti interiori e i territori immaginari.

Espanol :

Artista multidisciplinar con una rica formación, se dedica desde hace varios años a la pintura instintiva, poética y simbólica. Su universo, descrito como arte singular , explora emociones a flor de piel, rostros interiores y territorios imaginarios.

