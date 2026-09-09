Exposition à Cordes, Cercle Philatélique du Pays Cordais, Cordes-sur-Ciel

Informations pratiques

Exposition à Cordes 19 et 20 septembre Cercle Philatélique du Pays Cordais Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Les associations philatéliques du département se retrouveront les 19 et 20 septembre 2026 dans la salle de conférence de la mairie pour présenter, lors des journées du patrimoine, plusieurs expositions sur le thème « sur les chemins de St Jacques ».

Cette variante de Conques à Toulouse en passant par Gaillac et Rabastens est empruntée depuis le moyen-âge par de nombreux pèlerins ou promeneurs.

Une chapelle, La Capelette ainsi qu’un Hôpital St Jacques accueillaient les nombreux pèlerins. Avant de partir pour ce long voyage, les régions traversées étant peu sûres, les pèlerins mettaient en ordre leurs âmes et aussi leurs biens temporels : ils faisaient à Cordes leur testament, profitant de la qualité et la quantité des juristes dont s’enorgueillissait la cité.

Une visite des principaux lieux jacquaires Cordais, sera organisée le dimanche après-midi par l’association des amis du Vieux Cordes, départ de la visite à 14h30.

Le comité du Grand Fauconnier sera associé à ces deux jours, par une exposition de costumes de pèlerins.

L’exposition sera ouverte le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 9h à 17h.Un timbre-poste sera émis à cette occasion, il représente le vitrail de la Capelette restauré par Yves Brayer.

Cercle Philatélique du Pays Cordais Salle de Conférences Mairie en haut de la Cité Grand Rue Raimond VII 81170 CORDES-SUR-CIEL Cordes-sur-Ciel 81170 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « cercle-philatelique-du.pays-cordais@laposte.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0678910651 »}]

PHILEXTARN 2026 » Sur les chemins de St Jacques » Exposition Occitanie