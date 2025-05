Exposition à fleur de peau – Saint-Hippolyte, 15 juin 2025 15:00, Saint-Hippolyte.

Exposition en hommage au professeur d’art Hans Van Der Mee, décédé le 2 janvier 2024. Arjan Van Der Mee, son fils, accompagne par ses aquarelles les gravures et les dessins de Hans.

Saint-Hippolyte 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 32 57 51 marquet.olivier2@bbox.fr

English :

Exhibition in tribute to art teacher Hans Van Der Mee, who died on January 2, 2024. Arjan Van Der Mee, his son, accompanies Hans’ engravings and drawings with his watercolors.

German :

Ausstellung zu Ehren des Kunstlehrers Hans Van Der Mee, der am 2. Januar 2024 verstarb. Arjan Van Der Mee, sein Sohn, begleitet mit seinen Aquarellen die Stiche und Zeichnungen von Hans.

Italiano :

Una mostra in omaggio all’insegnante d’arte Hans Van Der Mee, morto il 2 gennaio 2024. Arjan Van Der Mee, suo figlio, utilizza gli acquerelli per accompagnare le incisioni e i disegni di Hans.

Espanol :

Exposición en homenaje al profesor de arte Hans Van Der Mee, fallecido el 2 de enero de 2024. Arjan Van Der Mee, su hijo, acompaña los grabados y dibujos de Hans con acuarelas.

