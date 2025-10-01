Exposition A Guéno Lanvénégen

31 Rue Jeanb Cadic Lanvénégen Morbihan

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-31

A Guéno, peintre breton, est né en 1950 à St Brieuc et vit à Lanvénégen.

Composer avec la lumière, la couleur et la matière est une écriture universelle qui peut aiguiser intensément notre rapport avec nos semblables, c’est aussi éprouver le plaisir mystérieux de la création, ce plaisir situé au bout d’un chemin accidenté seul face à une toile blanche.

Son objectif est de peindre un sentiment, une émotion, un état d’âme plutôt qu’un sujet prisonnier du trait.

Souvent la musique influence ses voyages inspirés .

Attiré par la matière, la transparence, la lumière, il utilise des techniques particulières . .

31 Rue Jeanb Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 41 42

