Exposition à Haute-Vialle Rosières

Exposition à Haute-Vialle Rosières samedi 12 juillet 2025.

Exposition à Haute-Vialle

Haute-Vialle Rosières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 07:00:00

fin : 2025-11-15 21:00:00

Date(s) :

2025-07-12

L’association Alta-Vila propose une nouvelle exposition au village de Haute-Vialle. Cette année elle s’intitule « Per vé nos autres », bêtes, plantes et petites histoires.

Haute-Vialle Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 40 59

English :

The Alta-Vila association presents a new exhibition in the village of Haute-Vialle. This year it’s called « Per vé nos autres », animals, plants and little stories.

German :

Der Verein Alta-Vila bietet eine neue Ausstellung im Dorf Haute-Vialle an. Dieses Jahr trägt sie den Titel « Per vé nos autres », Tiere, Pflanzen und kleine Geschichten.

Italiano :

L’associazione Alta-Vila organizza una nuova mostra nel villaggio di Haute-Vialle. Quest’anno si chiama « Per vé nos autres », animali, piante e piccole storie.

Espanol :

La asociación Alta-Vila organiza una nueva exposición en el pueblo de Haute-Vialle. Este año se llama « Per vé nos autres », animales, plantas y pequeñas historias.

