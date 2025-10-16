EXPOSITION A HAUTEUR D’ENFANTS « GRAINES D’HISTOIRES » Magalas
EXPOSITION A HAUTEUR D’ENFANTS « GRAINES D’HISTOIRES »
6 Avenue de la Mairie Magalas Hérault
Début : 2025-10-16
fin : 2025-11-26
Univers coloré et ludique de l’autrice et illustratrice Corinne Dreyfuss à la Médiathèque Kalliopé. Cette exposition à hauteur d’enfant se compose de livres, d’illustrations en grand format et de jeux. Sur inscription.
Les horaires
Mardi 15h30 19h00
Mercredi 9h 12h/ 14h 18h
Jeudi 9h 11h/ 15h30 19h00
Vendredi 9h 11h / 15h30 19h00
Samedi 10h-12h
6 Avenue de la Mairie Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr
English :
A colorful, playful universe from author and illustrator Corinne Dreyfuss at Médiathèque Kalliopé. This child-sized exhibition features books, large-format illustrations and games. Registration required.
Opening times
Tuesday: 15:30 19:00
Wednesday: 9am 12pm/ 2pm 6pm
Thursday: 9h 11h/ 15h30 19h00
Friday: 9h 11h / 15h30 19h00
Saturday: 10am-12pm
German :
Farbenfrohes und verspieltes Universum der Autorin und Illustratorin Corinne Dreyfuss in der Mediathek Kalliopé. Diese Ausstellung auf Kinderhöhe besteht aus Büchern, großformatigen Illustrationen und Spielen. Eine Anmeldung ist erforderlich.
Öffnungszeiten:
Dienstag: 15.30 19.00 Uhr
Mittwoch: 9h 12h/ 14h 18h
Donnerstag: 9h 11h/ 15h30 19h00
Freitag: 9h 11h/ 15h30 19h00
Italiano :
Il mondo colorato e giocoso dell’autrice e illustratrice Corinne Dreyfuss alla Médiathèque Kalliopé. Questa mostra, adatta ai bambini, presenta libri, illustrazioni di grande formato e giochi. È richiesta la registrazione.
Orari di apertura:
Martedì: 15:30 19:00
Mercoledì: 9.00 12.00/ 14.00 18.00
Giovedì: 9.00 11.00 / 15.30 19.00
Venerdì: 9.00 11.00 / 15.30 19.00
Sabato: 10.00-12.00
Espanol :
El mundo colorista y lúdico de la autora e ilustradora Corinne Dreyfuss en la Médiathèque Kalliopé. Esta exposición para niños incluye libros, ilustraciones de gran formato y juegos. Inscripción obligatoria.
Horario de apertura:
Martes: 15:30 19:00
Miércoles: 9.00 h 12.00 h/ 14.00 h 18.00 h
Jueves: 9.00 h 11.00 h / 15.30 h 19.00 h
Viernes: 9.00 h 11.00 h / 15.30 h 19.00 h
