Exposition à la Bergerie Rue Jérôme Chapuis Carry-le-Rouet

Du 18/09 au 24/09/2025 du lundi au vendredi de 10h à 17h.

Vernissage vendredi 19 septembre à 18h00. Rue Jérôme Chapuis La Bergerie Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Les peintres du LAC Airbus Hélicopters et de l’association du Chevalet Bleu exposent leurs oeuvres sur les Animaux.

Rue Jérôme Chapuis La Bergerie Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36

English :

Painters from LAC Airbus Helicopters and the Chevalet Bleu association exhibit their work on Animals.

German :

Die Maler des LAC Airbus Hélicopters und der Association du Chevalet Bleu stellen ihre Werke über Tiere aus.

Italiano :

I pittori del LAC Airbus Helicopters e dell’associazione Chevalet Bleu espongono le loro opere sugli animali.

Espanol :

Pintores de LAC Airbus Helicopters y de la asociación Chevalet Bleu exponen sus obras sobre animales.

