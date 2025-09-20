Exposition à la bergerie des Ormes La Bergerie des Ormes Les Ormes

Exposition à la bergerie des Ormes La Bergerie des Ormes Les Ormes samedi 20 septembre 2025.

Exposition à la bergerie des Ormes 20 et 21 septembre La Bergerie des Ormes Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition au château

Découvrez une double exposition organisée par l’association Talents Ormois :

L’histoire de la bergerie du château, témoin d’un passé rural et patrimonial

Une exposition photo “Safari”, offrant un regard artistique et dépaysant

La Bergerie des Ormes 7 RN Dix, 86220 Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine Au cours des années 1760, une grande grange a été construite par le marquis d’Argenson à côté d’un petit bâtiment abritant des moutons, qui était appelé la Bergerie. Le plus petit des deux bâtiments a été démoli dans les années 1820, mais le bâtiment principal a gardé le nom de Bergerie et est toujours debout aujourd’hui. La façade de la Bergerie mesure 80 mètres de long sur 12 mètres de profondeur, et le toit a une pente. À l’origine, il était prévu que l’ensemble du bâtiment soit peint en rouge brique, avec des têtes de cerfs en terre cuite sur les médaillons. La majesté de la construction témoigne du prestige et du penchant pour les arts de la famille d’Argenson. La sculpture du fronton de 15 mètres a été réalisée par Duval et représente la déesse de la fécondité Cybèle, avec sa tête couronnée de tours, appuyée sur un lion que l’on retrouve dans les armoiries des d’Argenson, entourée de quatre amours joufflus dans un décor minéral, animal et végétal. Actuellement, la Bergerie est la propriété de la Commune des Ormes et a été classée au titre des Monuments historiques en 1966.

Exposition au château