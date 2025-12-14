Exposition à la Bergerie Doretti et Claret Rue Jérôme Chapuis Carry-le-Rouet
Exposition à la Bergerie Doretti et Claret Rue Jérôme Chapuis Carry-le-Rouet jeudi 15 janvier 2026.
Exposition à la Bergerie Doretti et Claret
Du 15/01 au 21/01/2026 tous les jours de 10h à 18h.
Vernissage le 15 janvier 2026 à partir de 18h00. Rue Jérôme Chapuis La Bergerie Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 10:00:00
fin : 2026-01-21 18:00:00
Date(s) :
2026-01-15
Exposition de peintures et dessins
Aquarelles de Denise Doretti et dessins et peintures acryliques de Jean-Louis Claret .
Rue Jérôme Chapuis La Bergerie Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition of paintings and drawings
L’événement Exposition à la Bergerie Doretti et Claret Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2025-12-14 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet