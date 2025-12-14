Exposition à la Bergerie Doretti et Claret Rue Jérôme Chapuis Carry-le-Rouet

Exposition à la Bergerie Doretti et Claret

Du 15/01 au 21/01/2026 tous les jours de 10h à 18h.

Vernissage le 15 janvier 2026 à partir de 18h00. Rue Jérôme Chapuis La Bergerie Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-15 10:00:00

fin : 2026-01-21 18:00:00

2026-01-15

Exposition de peintures et dessins

Aquarelles de Denise Doretti et dessins et peintures acryliques de Jean-Louis Claret .

Rue Jérôme Chapuis La Bergerie Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

English :

Exhibition of paintings and drawings

